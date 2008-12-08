Устойчивость российских акций объясняется господдержкой

Устойчивость российских акций объясняется покупками со стороны «Внешэкономбанка» (ВЭБ), через который государство помогает пострадавшим от кризиса отраслям и компаниям. Об этом заявили опрошенные Reuters эксперты.

Так, российский рынок акций завершил торги пятницы лишь незначительным снижением, несмотря на существенное падение фондовых индексов за рубежом, благодаря поддержке со стороны ВЭБа.

В то же время, по словам Алексея ДОЛГИХ из “Тройки Диалог”, по существу ситуация на рынке остается тяжелой.

Трейдеры отмечают, что торги проходят на крайне низких оборотах, поскольку из-за кризиса у участников нет ни достаточных средств, ни желания для того, чтобы активно заключать сделки.

"Настроение на рынке апатичное: торговля очень вялая, обороты минимальные”, - говорит Михаил ЦАГАРЕЛИ из ИК КапиталЪ.