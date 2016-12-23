Швейцарский Credit Suisse выплатит США более $5 миллиардов за сделки, вызвавшие кризис 2008 года

Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse согласился выплатить 5,28 млрд долларов для урегулирования претензий американских властей, связанных с продажей ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года, говорится в релизе банка.

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"Credit Suisse объявил сегодня, что он достиг принципиального соглашения с министерством юстиции США касательно бизнеса ипотечных ценных бумаг, обеспеченных жилой недвижимостью - бизнеса, который велся на протяжении 2007 года", - говорится в сообщении, передает Прайм.

Банк выплатит гражданско-правовое денежное взыскание в размере 2,48 млрд долларов. Еще 2,8 млрд получат пострадавшие потребители в течение 5 лет после достижения соглашения. Отмечается, также что данное соглашение избавит банк от возможных гражданских исков со стороны Минюста.

Ранее крупнейший немецкий банк Deutsche Bank достиг соглашения с американским министерством юстиции о выплате штрафа в 3,1 млрд долларов для урегулирования претензий, связанных с нарушениями при торговле ипотечными бумагами. По мнению американских властей, эти нарушения стали одной из причин мирового финансового кризиса в 2008 году.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работает более 47 тысяч человек. По итогам девяти месяцев 2016 года банк получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 91 млн швейцарских франков (93,64 млн долларов по текущему курсу) против прибыли годом ранее. Выручка группы за январь-сентябрь составила 15,142 млрд франков (15,6 млрд долларов), сократившись на 23% в годовом выражении.