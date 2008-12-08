В 2009 году ожидается падение на мировом рынке M&A на 30%

Принудительные продажи компаний по требованию кредиторов или с поддержкой правительства могут стать единственным утешением для банкиров в следующем году, который обещает стать наихудшим за последние 4 года с точки зрения активности на рынке слияний и поглощений, сообщает Bloomberg.

Аналитики из Barclays Capital и Nomura Holdings Inc. утверждают, что стоимость сделок может уменьшиться на 30% в 2009 году до уровня 2 трлн. долл.Что касается текущего года, то к настоящему времени активность на этом рынке упала на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает k2kapital.

"Это худшие условия за много лет, столь же плохие или даже хуже, чем в начале 90-х годов и, возможно, столь же плохие, как и в середине 70-ых. Следует ожидать наплыв стратегических сделок по необходимости в новом году, включая слияния компаний в банковской и страховой сферах, к которым участников вынудит правительство", - прогнозирует эксперт Compass Advisers LLP Филип Кевил (Philip Kevil).

По данным Bloomberg, около 35% слияний, о которых было объявлено в IV квартале, были организованы правительствами. Примером тому служит банк Fortis, чьи голландские активы оказались в собственности правительства Нидерландов. Активы этого финансового учреждения в Бельгии и Люксембурге выкупил крупнейший банк Франции BNP Paribas SA.

Российские власти также стремятся к большей консолидации на банковском рынке страны. Примером тому служит ожидаемое слияние МДМ-Банка и банка УРСА , в результате которого может образоваться вторая по величине частная кредитная организация в России.

"Правительства будут действовать как арбитры и, в случае необходимости, выкручивать людям руки", - уверен управляющий Lane Berry & Co. Фредерик Лэйн (Frederick Lane).