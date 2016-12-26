Национализированный ПриватБанк обменял облигации на почти $600 миллионов на акции допэмиссии

Национализированный согласно решению Кабинета министров крупнейший банк Украины "ПриватБанк" заменил обязательства по облигациям на 595 миллионов долларов перед специальной компанией (SPV, Великобритания) на акции дополнительной эмиссии.

Об этом говорится в сообщении держателям еврооблигаций "ПриватБанка", опубликованном на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк напомнил, что в обращении были выпуски облигаций "ПриватБанка" на 175 миллионов долларов по ставке 10,875% с погашением в феврале 2018 года, на 200 миллионов долларов по ставке 10,25% с погашением в январе 2018 года и облигации субординированного долга на 220 миллионов долларов по ставке 11% с погашением в 2021 году. Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от их размещения "ПриватБанк" получил в форме займа.

"В соответствии со статьей 41.1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", обязательства "ПриватБанка" перед SPV в период осуществления временной администрации были заменены на акции дополнительной эмиссии банка", - говорится в сообщении НБУ.

Также Нацбанк отметил, что переход банка в государственную собственность и прекращение временной администрации произошли 21 декабря 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

19 декабря Нацбанк предоставил национализированному "ПриватБанку" кредит рефинансирования на 15 миллиардов гривень.

22 декабря Минфин представил коллективу банка нового главу правления Александра Шлапака и объявил о назначении нового наблюдательного совета финучреждения, в состав которого вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта, финансист и автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам "Нафтогаза" Сергей Алексеенко, а также финансист и автор программы реформирования банковской системы Турции Енгин Акчакоча.