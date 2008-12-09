Фондовые индексы США и России закрылись ростом

В понедельник фондовые биржи США завершили торги ростом основных индексов, передает Газета.Ру.

Индекс Dow Jones повысился на 298,76 пункта (3.46%) и достиг отметки 8934,18 пункта.

Индекс NASDAQ поднялся на 62,43 пункта (4,14%) до 1571,74 пункта.

В России фондовые торги РТС также закрылись ростом. Индекс РТС вырос на 7,19% до 632,21 пунктов. Общий объем сделок составил 915 914 790 долл..

Лидерами роста стали акции ОАО «Транснефть» (+15,22%).

Азиатские рынки открылись во вторник умеренным падением. Австралийский All Ordinaries потерял 1,13%, KOSPI в Сеуле упал на 0,45%, китайский Shanghai composite упал на 0,65%, а гонконгский Hang Seng упал на 0,08%.

Не поддержал общего падения только токийский индекс Nikkei - он вырос на 0,67%, сообщает CNN.