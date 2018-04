Европейские рынки значительно выросли

Европейские фондовые индексы в понедельник значительно выросли благодаря плану стимулирования экономики, объявленному Бараком Обамой, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Рост котировок акций был зафиксирован на всех 17 западноевропейских фондовых рынках, работавших в понедельник.

Британский FTSE 100 взлетел на 250,69 пункта, или на 6,1%, до 4300,06 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 334,41 пункта, или на 7,63%, до 4715,88 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 259,47 пункта, или на 8,68%, на отметке 3247,48 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 12,77 пункта, или 6,7%, до 202,61 пункта.

Избранный президент США Барак Обама заявил в субботу, что его план по созданию 2,5 млн. новых рабочих мест включает крупнейшие инвестиции в инфраструктуру с 1950-х годов и самая резкая попытка сократить потребление энергоресурсов в стране.

США также сделают серьезный шаг по расширению доступа к высокоскоростному Интернету и обновят здания школ по всей стране, сказал он.

Обама, который вступает в должность 20 января, пообещал действовать быстро, чтобы вытащить американскую экономику из рецессии, которая уже подтолкнула рост безработицы до 6,7% и может довести ее до 8% к концу следующего года.

Резкий рост цен на нефть благоприятно сказался на позициях акций нефтяных компаний.

Швейцарский банк UBS может сократить до 4.500 рабочих мест в ближайшем будущем, сообщают швейцарские СМИ. Газета SonntagsZeitung информирует, что банк, возможно, уволит 4.500 сотрудников в следующие несколько недель. Еще одна швейцарская газета, Sonntag, сообщила, что UBS может сократить 3000-4000 позиций. Акции банка выросли в цене на 10,4%.

Крупнейший банк Нидерландов ING Groep NV получит кредит в размере $190 млн. от китайского банка Bank of Beijing Co., в котором голландская кредитная организация имеет долю в 16%. Кредитная линия поможет ING Groep осуществлять межбанковское кредитование, валютные операции и обеспечивать займами бизнес. Китайский Bank of Beijing Co. сообщил, что кооперация с ING поможет ему стать более конкурентоспособным на рынке управления активами и финансового трейдинга и стать международным банком.