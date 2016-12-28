Минфин выпустит ОВГЗ почти на 8 миллиардов для обеспечения кредита Фонду гарантирования

Министерство финансов Украины по поручению правительства осуществит выпуск облигаций внутреннего государственного займа на общую суму 7,9 миллиарда гривень для обеспечения кредита Фонду гарантирования вкладов.

Об этом говорится в постановлении правительства №1003, принятом сегодня на заседании Кабмина.

"Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц осуществит выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7,941 миллиарда гривень со сроком обращения до 15 лет и ставкой дохода до 10% годовых в обмен на векселя, выданные фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой самого векселя", - говорится в постановлении.

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Как отмечается, выпуск бумаг будет осуществлен в рамках норм Закона Украины "О Государственном бюджете на 2017 год".

Ранее Кабмин поручил Министерству финансов осуществить выпуск 15-летних облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 116,8 миллиарда гривень под 10,5% годовых для докапитализации крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк", национализированного по решению правительства. Сегодня, 28 декабря, Кабмин разрешил Минфину привязать половину бумаг к курсу доллара и снизить процентную ставку по ним до 6% с 10,5%.