Минфин в первом квартале 2017 года не будет размещать валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины в первом квартале 2017 года планирует провести 12 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), пока не планируя размещение валютных бумаг.

Согласно графику на сайте министерства, аукционы будут проводиться традиционно по вторникам, в том числе 10, 17, 24 и 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля, 7, 14, 21 и 28 марта.

На каждом из аукционов Минфин планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев.

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Кроме того, дважды в месяц в январе и феврале и трижды - в марте запланировано размещение бумаг в национальной валюте сроками обращения 2-3 года.

Планы по размещению валютных облигаций в графике Минфина не обозначены.

Как сообщал УНИАН, Минфин в четвертом квартале текущего года планировал размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также 2, 3 и 5 лет, и валютных облигаций сроками обращения от 17 до 24 месяцев.