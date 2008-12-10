Мировые фондовые рынки

Американские биржевые индексы во вторник снизились на 1,5-2,7%. К закрытию торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones снизился на 2,72%, составив в итоге 8691,33 пункта. Другой индекс NASDAQ упал на 1,55%, остановившись, таким образом, на отметке 1547,34 пункта, передает CNN.

Фондовые торги РТС во вторник закрылись ростом. Индекс РТС вырос на 1,54% до 641,92 пунктов. Общий объем сделок составил 891 101 061 долл. Лидерами снижения стали акции ОАО «РусГидро» (-5%). Лидерами роста стали акции ОАО «Северсталь» (+34,28%), сообщает «Газета.Ru»

Индекс ММВБ по итогам торгового дня вторника снизился на 1.7% до 607.8 пункта.

Фондовые торги в Европе 9 декабря 2008 г. закрылись повышением ведущих биржевых индексов на фоне корпоративных новостей, сообщает Quote.ru.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 81,2 пункта (+1,89%) - до 4381,26 пункта, немецкий DAX - на 63,23 пункта (+1,34%) - до 4779,11 пункта, французский CAC 40 - на 50,32 пункта (+1,55%) - до 3297,8 пункта, швейцарский SMI - на 26,74 пункта (+0,46%) - до 5845,74 пункта, амстердамский AEX - на 5,27 пунктов (+2,12%) и закрылся на отметке в 253,39 пункта. Общеевропейский индекс FTSEEurofirst поднялся по итогам торгов на 11,48 пункта (+1,35%) и составил 859,96 пункта.

Азиатские рынки в среду растут из-за известий о близости принятия «плана спасения» американских автопроизводителей.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 238,6 пунктов (2,8%) до 8634,47, а гонконгский Hang Seng - на 525,45 пунктов (3,6%) до 15278,67.

Биржевые индексы в Австралии, Южной Корее, Индии, Шанхае и Сингапуре также выросли. Лишь рынок Новой Зеландии, где торги к данному моменту уже закрылись, упал, сообщает Associated Press.