Нацбанк монетизировал ОВГЗ для капитализации ПриватБанка почти на 26 миллиардов

Национальный банк Украины монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Министерством финансов для капитализации "ПриватБанка" после его перехода в государственную собственность.

Как сообщается на сайте регулятора, с этой целью вчера, 28 декабря, НБУ купил ОВГЗ на 25,8 миллиарда гривень.

При этом Нацбанк подчеркивает, что средства от продажи ОВГЗ в основном были направлены на погашение задолженности "ПриватБанка" перед регулятором по кредитам рефинансирования, в связи с чем они не будут использованы на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.

Также Нацбанк уверяет, что информация о том, что отток депозитов из "ПриватБанка" провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.

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Справка УНИАН. "ПриватБанк" (Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

После решения о национализации Национальный банк предоставил национализированному "ПриватБанку" кредит рефинансирования на 25 миллиардов гривень.