Нацбанк монетизировал ОВГЗ для капитализации ПриватБанка почти на 26 миллиардов
Также Нацбанк уверяет, что информация о том, что отток депозитов из "ПриватБанка" провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.
Национальный банк Украины монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Министерством финансов для капитализации "ПриватБанка" после его перехода в государственную собственность.
Как сообщается на сайте регулятора, с этой целью вчера, 28 декабря, НБУ купил ОВГЗ на 25,8 миллиарда гривень.
При этом Нацбанк подчеркивает, что средства от продажи ОВГЗ в основном были направлены на погашение задолженности "ПриватБанка" перед регулятором по кредитам рефинансирования, в связи с чем они не будут использованы на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.
Также Нацбанк уверяет, что информация о том, что отток депозитов из "ПриватБанка" провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.
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Справка УНИАН. "ПриватБанк" (Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.
Кабинет министров 18 декабря принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.
После решения о национализации Национальный банк предоставил национализированному "ПриватБанку" кредит рефинансирования на 25 миллиардов гривень.