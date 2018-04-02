Фондовый рынок в 2009 году будут «кошмарить» выборы и валютный курс

Оптимизм инвесторов в отношении украинского фондового рынка как «тихой гавани» для мирового капитала, в последние месяцы, мягко говоря, поубавился. Рекордный рост индекса ПФТС в 2007 году был полностью нивелирован таким же рекордным падением в году текущем, и в особенности во втором его полугодии. В прошлом году участники рынка возлагали очень большие надежды на запас прочности экономики Украины, и в первую очередь на продолжение уверенного роста ВВП и финансовых показателей предприятий страны, как ведущих, так и недооцененных на тот момент инвесторами.

Однако финансовый кризис в США, уже давно переросший в глобально-экономический, внес непредвиденные коррективы в планы инвесторов, касающиеся украинского фондового рынка. Экономические показатели Украины в целом и промышленных предприятий в частности не радуют, и предпосылок для восстановления пока не наблюдается. Аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко отмечает: «В первой половине 2009 года ситуация в украинской экономике может усугубиться. В частности, в условиях прогнозируемого дефицита госбюджета (а при сохранении низкого спроса на основную экспортную продукцию на внешних рынках он в разы может превысить правительственный прогноз в 25 млрд. грн.) не ясно, за счет каких источников правительство намерено покрывать дефицит госбюджета и оплачивать необходимый стране импорт».

Однозначно соглашаться со столь пессимистическим прогнозом не стоит, так как и сами участники рынка ценных бумаг сходятся лишь в том, что сейчас очень трудно вообще что-либо прогнозировать. В последнее время они нередко озвучивают диаметрально противоположные взгляды на будущее украинского биржевого рынка. Так, вице-президент и инвестиционный управляющий инвестиционной компании Foyil Asset Management Ukraine Дмитрий Мошкало высказал более оптимистическую точку зрения. По его мнению, «исходя из развития ситуации на мировых фондовых площадках, вполне возможно, что ноябрьский провал как раз и стал нижней точкой падения фондовых индексов в текущем кризисе. Согласно ожиданиям экспертов, пик падения промышленных результатов, возможно, придется на первое полугодие 2009 года. Тогда интервал в 7-9 месяцев между пиком падения фондового рынка и фактическими промрезультатами выглядит очень правдоподобно».

В настоящее время тучи над украинской экономикой все более сгущаются. Каждодневно поступают сообщения о сокращении рабочей недели на различных предприятиях, увольнении рабочего персонала и, соответственно, уменьшении размера заработной платы. Практически все отрасли переживают глубокий кризис, и особо показателен в этом плане горно-металлургический комплекс, который страдает от падения мировых цен на метпродукцию. Е.Евдоченко также обращает внимание на кризис в отдельных отраслях: «Что касается производственного сектора, мы ожидаем серьезного падения объемов производства на предприятиях ряда отраслей, прежде всего в металлургической и горнодобывающей отраслях, что приведет к сокращению чистой прибыли и увеличению расходов на обслуживание внешнего долга».

Кризис в промышленности привел к дефициту источников доходов государства. При этом Украина имеет значительный государственный долг, который продолжает расти. Без новых займов в нынешней ситуации не обойтись, однако долги надо отдавать… «В начале следующего года очень высока вероятность корпоративных дефолтов, в первую очередь это касается банковского сектора ввиду невозможности рефинансирования приближающихся выплат по долгам. Украинская экономика оказалась в такой ситуации, когда имеются долги, которые необходимо погашать в срок, но при этом источники доходов, за счет которых эти долги должны быть погашены, в условиях мирового финансового кризиса не работают. Из 100,1 млрд. долларов внешнего долга порядка 30 млрд. долларов должны быть погашены на протяжении 2008-2009 гг. Причем к концу 2008 года на обслуживание внешнего долга потребуется порядка 9 млрд. долларов», - прогнозирует Е.Евдоченко.

Кроме того, дестабилизирующее влияние на украинскую экономику оказывает патовая ситуация с валютным курсом и загадочная политика Национального банка. Так, НБУ время от времени заявляет о стабилизации валютного курса, но в то же время продолжает понижать гривню. По мнению Е.Евдоченко, высока вероятность того, что в условиях роста дефицита торгового баланса для восстановления макроэкономического баланса страны НБУ продолжит политику снижения курса национальной валюты в первые месяцы 2009 года.

Представитель компании «Проспект Инвестментс» довольно пессимистически оценивает и перспективы роста украинского фондового рынка, по крайней мере, в первой половине 2009 года, однако и вторая половина, по ее мнению, не сулит ничего хорошего. «Вполне вероятно, что в начале 2009 года мы увидим очередное падение на фондовом рынке Украины, хотя в условиях текущей и продолжительной стагнации рынка и очень низкой его ликвидности трудно представить, что он упадет ниже 100 пунктов», - считает Е.Евдоченко.

Дмитрий Мошкало имеет несколько другую точку зрения. Он отмечает, что эксперты ведущих мировых инвестиционных банков ожидают роста ведущих фондовых индексов к концу 2009 года на 22-23%. В случае подтверждения данного сценария, на отечественном рынке следует ожидать сильной спекулятивной волатильности на уровне 20-40%. Однако данные всплески не будут длительными».

Д.Мошкало объяснил, что абсолютная зависимость от зарубежных инвестиций будет определять динамику на фондовым рынке Украины и в 2009 году. Он считает, что есть несколько основных причин, которые не дадут возможности краткосрочным ценовым всплескам перерасти в среднесрочный повышательный тренд. В частности, это политические риски (до окончания президентской кампании). Кроме того, валютные риски: пока гривня не стабилизируется, угроза девальвации гривневых активов будет «предохранять» зарубежных инвесторов от активных покупок. Помимо этого, размер низкий уровень золотовалютных резервов будет негативно восприниматься среднесрочными инвесторами. Высокий уровень инфляции также будет мешать среднесрочному повышательному тренду ПФТС, считает Д.Мошкало.

По его прогнозам, «в целом 2009 год обещает быть довольно интересным для тех инвесторов, которые обладают определенной ликвидностью, и готовы играть на краткосрочных ценовых колебаниях».

В свою очередь, президент фондовой компании «Автоальянс-инвест» Анатолий Отченаш ожидает реальных изменений в ситуации на отечественном фондовом рынке к концу 2009 года. Предпосылки – основные события, которые приведут к политической стабилизации, принятие адекватного плана развития экономики страны, рост внутреннего рынка страны, реформирование системы пенсионного обеспечения, реализация норм закона Украины «Об акционерных обществах».

По словам А.Отченаша, все инвестиционное сообщество ищет объекты, в которые можно инвестировать средства с необходимым уровнем прогнозирования. Развивающиеся рынки, которые это сделают первыми, получат значительные инвестиционные ресурсы.

Президент ФК «Автоальянс-инвест» настроен оптимистически: «Все в наших руках, и ситуация будет такой, какой мы ее сделаем. Я верю в то, что наша страна может быть адекватной вызовам 2009 года». Он отметил также, что эксперты уверены, что после окончания рецессии в последующие несколько лет темпы экономического роста в развивающихся странах будут выше, чем у их развитых соседей, даже если некоторые из экономик emerging markets (развивающихся рынков – УНИАН) войдут в состояние рецессии. На долю emerging markets приходится около 30% мирового ВВП и всего лишь 10% капитализации глобального фондового рынка, отметил А.Отченаш.

Как видим, 2009 год будет очень непростым для украинского фондового рынка, впрочем, как и 2008. С большой долей вероятности можно утверждать, что «бешеного» его роста ждать не стоит. Однако и хоронить наш рынок ценных бумаг рановато. Украина со временем должна раскрыть свой экономический потенциал, что, естественно, положительно отразится на стоимости акций отечественных эмитентов, находящихся сейчас на запредельно низких ценовых уровнях. Если такой сценарий осуществится, то украинские бумаги наконец станут надежным объектом для вложения средств как мировых стратегических инвесторов, так и рядовых граждан страны.

Олег Коберник (УНИАН)