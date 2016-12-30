Нацкомиссия аннулировала лицензию Восточно-Европейской фондовой биржи

16:30, 30 декабря 2016
Фондовый рынок
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Принято решение об аннулировании лицензии на ведение профессиональной деятельности на фондовом рынке Восточно-Европейской фондовой биржи.

REUTERS

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию на ведение профессиональной деятельности Восточно-Европейской фондовой биржи по заявлению самого организатора торгов.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

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"Принято решение об аннулировании лицензии на ведение профессиональной деятельности на фондовом рынке Восточно-Европейской фондовой биржи", - сообщили в комиссии.

Справка УНИАН. Восточно-Европейская фондовая биржа создана в ноябре 2007 года. Учредителями биржи является 21 торговец ценными бумагами. Для обеспечения деятельности биржи в рыночных условиях был сформирован уставный фонд денежными средствами в размере 50 миллионов гривень.

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Теги: #биржа#Нацкомиссия