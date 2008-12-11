Фондовые рынки США и России выросли

Фондовый рынок США незначительно вырос. По окончании торгов в Нью-Йорке в среду индекс Dow Jones добрался до отметки 8761,42, повысившись, таким образом, на 0,81%.

Индекс NASDAQ также вырос – на 1,17% и составил 1565,48 пункта, передает «Газета.Ru».

Фондовые торги РТС закрылись в среду ростом. Индекс РТС вырос на 2,21% до 656,13 пунктов. Общий объем сделок составил 1 097 321 597 долл.

Лидерами снижения стали акции ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (-13,33%). Лидерами роста стали акции «Роснефти» (+5,46%).

Европейские фондовые индексы в среду закрылись разнонаправлено на фоне противоречивых корпоративных новостей, сообщает k2kapital.

Рост котировок акций был зафиксирован на 11 из 18 западноевропейских фондовых рынков.

Британский FTSE 100 упал на 13,98 пункта, или на 0,3%, до 4367,28 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 25,77 пункта, или на 0,54%, до 4804,88 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 22,51 пункта, или на 0,68%, на отметке 3320,31 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0,04 пункта, или 0,02%, до 205,37 пункта.

Азиатские рынки в среду, в основном, падали из-за опасений непринятия в США «плана спасения» автопроизводителей «большой тройки».

Токийский Nikkei упал на 0,81%, австралийский All Ordinaries упал на 1,59%, китайский Shanghai composite упал на 0,76%, а Hang Seng в Гонконге упал на 0,28%.

Однако в Сеуле рынок немного вырос - он прибавил 0,58% после снижения ставки по кредитам банком Кореи до 3%, сообщает CNN.

Сегодня, 11 декабря, торги на фондовых рынках Азии проходят разнонаправлено. На 7:45 мск японский Nikkei снизился на 0,59% — до 8608,95 пункта. Корейский Seoul Composite вырос на 0,87% и составил 1155,72 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,54%, составив 1549,47 пункта. Тайваньский Taiwan Weighted понизился на 0,45% — до 4637,35 пункта.