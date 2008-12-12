Фондовые рынки падают

Европейские рынки акций снизились по итогам торгов четверга в результате потерь индексов европейских банков, вызванных усилением опасений относительно рецессии, передает Рейтер.

Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 упал на 0,75% до 853,74 пункта. С начала года индекс потерял уже 43% на фоне мирового кредитного кризиса, который привел к возникновению рецессии в некоторых наиболее развитых экономиках мира.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,49%, немецкий DAX снизился на 0,78%, французский CAC-40 - потерял 0,43%.

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 11 декабря, продемонстрировали падение на 2,2-3,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,24%, достигнув отметки 8565,09 пункта.

S&P 500 в четверг упал на 2,85% - до отметки 873,59 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 3,68%, опустившись до отметки 1507,88 пункта.

Российские фондовые торги открылись снижением. Индекс РТС снизился на 0,94% до 663,96 пункта. Общий объем торгов составил 219 176 818 долл. Индекс ММВБ снизился на 3,66% до 605,89 пункта, сообщает «Газета.Ru».

Фондовые торги в Японии 12 декабря завершились резким падением основных индексов, сообщает k2kapital.

По итогам биржевой сессии 12 декабря Nikkei рухнул на 5,6% до 8235,87 пунктов, в то время как TOPIX упал на 4,2% и составил 813,37 пункта.