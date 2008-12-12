На украинском биржевом рынке полный упадок – КУА ”Инэко-Инвест”

На украинском биржевом рынке в настоящее время наблюдается полный торгово-ценовой упадок. Так прокомментировал текущую ситуацию на рынке генеральный директор ЗАО "КУА "Инэко-Инвест" Олег МОРКВА.

По его словам, торговая активность по всем видам ценных бумаг упала до минимальных уровней в текущем году с дневным оборотом в ПФТС всего в 10-50 млн. грн.

Однако, по словам О.МОРКВЫ, благодаря корпоративным сделкам по акциям ОАО «Харцизский трубный завод» на общую сумму свыше 900 млн. грн. с начала декабря рынок акций к середине месяца вышел в уверенные лидеры ПФТС. Так, если на предыдущей неделе торги акциями в пересчете на один день составляли в среднем 92,07 млн. грн., то в отчетную неделю они повысились до среднедневных оборотов в 118,57 млн. грн. При этом в течение недели торговый оборот ценными бумагами второго эшелона был по-прежнему гораздо выше, чем торговля «голубыми фишками», а доля торгов акциями индексной корзины ПФТС достигла только 1,10% при их рыночной доле на предыдущей неделе в 2,49%.

Как отмечает О.МОРКВА, за 4 дня недели индексная корзина ПФТС выросла на 0,5 пункта (+0,18%), а фондовый индикатор повысился с 274,6 индексных пункта на 5 декабря до значения в 275,1 индексных пункта по состоянию на 11 декабря. На предыдущей неделе индекс ПФТС понизился на 5,19%, или 15,03 индексных пункта.

По информации О.МОРКВЫ, с начала недели в ПФТС прошли торги ценными бумагами на 707,46 млн. грн., из которых 474,27 млн. грн. (67,04%) составила торговля акциями. Неделю назад объем торгов в ПФТС был в 1,24 раза меньше, достигнув 571,27 млн. грн., из которых 460,36 млн. грн., или 80,59% от общей торговой массы, биржи наторговали на рынке акций. За неделю общий спрос на покупку акций в ПФТС понизился почти на 3 млн. грн., составив 38,68 млн. грн. (-6,71%), а предложение на продажу акций уменьшилось до 73,31 млн. грн. (-0,81%).