Yahoo сменит название после завершения сделки с Verizon

Об этом сообщается в докладе комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает republic.ru.

После сделки компания будет переименована в Altaba Inc. The Verge предполагает, что это касается названия холдинга, а не самого бренда Yahoo.

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Шесть членов совета директоров заявили о своем намерении покинуть свои должности, отмечается в сообщении. Среди них генеральный директор Yahoo Марисса Майер, а также основатель компании Дэвид Фило.

Ранее СМИ сообщали, что в случае ухода Майер, она может получить выходное пособие в размере $55 млн. Однако как писало издание Business Insider, после объявления о договоренностях с Verizon гендиректор разослала сотрудникам Yahoo письмо, где рассказала о своих планах остаться.

Напоним, о том, что американская телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. договорилась о сделке по покупке Yahoo за 4,8 миллиарда долларов стало известно в июле 2016 года.