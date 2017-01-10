Суд отменил арест столичного ТРЦ Gulliver

Об этом сообщает пресс-служба МФК Gulliver.

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«27 декабря 2016 Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу ООО «ТРИ О» (МФК Gulliver) на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о наложении ареста на МФК Gulliver, которую опубликовал на своей странице в facebook Генеральный прокурор Украины. Полный текст постановления апелляционного суда ООО «ТРИ О» получило 5 января 2017 года», - отмечают в сообщении.

Так, в своем определении апелляционный суд отмечает, что проверив доводы ходатайства прокурора по поводу наличия оснований для наложения ареста на МФК Gulliver и исследовав приложенные к нему материалы, апелляционный суд считает выводы Шевченковского районного суда безосновательными. Как указано в определении, прокурором и следователем не предоставлено никаких доказательств в подтверждение того, что деятельность ООО «ТРИ О» (ТРЦ Gulliver) связана с ОАО «Банк Михайловский» или ООО «Экосипан». Данные, которые указывали бы на незаконность таких отношений в материалах дела отсутствуют, и прокурором в судебном заседании не предоставлены. Также отсутствуют какие-либо доводы и доказательства того, что комплекс Gulliver, на который был наложен арест, мог бы быть использован в качестве вещественного доказательства по делу о хищении средств «Банка Михайловского». То есть, кроме предположения прокурора и изложения фактических обстоятельств дела по «Банку Михайловский» ходатайство прокурора не содержало никаких доводов или доказательств в обоснование его позиции. Что именно послужило основанием считать комплекс вещественным доказательством, как и оснований для подозрения в незаконности приобретения комплекса в собственность прокурор не указал.

Как отмечает генеральный директор ООО «ТРИ О» (МФК Gulliver) Ирина Круппа: «Наложение ареста было грубым нарушением права собственности, которое нам пришлось отстаивать согласно законодательства Украины. 14 ноября для нас было большой неожиданностью узнать такую ​​новость со страниц фейсбука и прессы. Однако все это время мы работали, защищали и отстаивали свою репутацию, а так же доказывали, что ООО" ТРИ О "(МФК Gulliver) не имеет никакого отношения ни к«Банку Михайловскому», ни к «Экосипан». Мы надеемся, что Gulliver больше не будет фигурировать в «выдуманом» деле о хищении средств банка «Михайловский», а право собственности ООО «ТРИ О» на этот комплекс не будет подвергаться сомнению. В суде доказано, что оно было приобретено задолго до создания банка «Михайловский», а поэтому доводы, что имущество приобретено в результате неправомерной деятельности безосновательны. Уникальный многофункциональный комплекс, который расположен в самом центре Киева, продолжает работать и обеспечивает рабочими местами более 5000 человек».

Как сообщал УНИАН, 14 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, что суд наложил арест на столичный торгово-развлекательный центр "Гулливер".