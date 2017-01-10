Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза"





Об этом говорится в постановлении правительства № 1044 от 14 декабря 2016 года.

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Согласно документу, к исключительной компетенции наблюдательного совета теперь относится предварительное согласование решений правления, касающихся деятельности компаний, акционером которых является «Нафтогаз» («Укртрансгаз», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта»), в том числе решений по назначению или отстранению руководителей и всех членов правлений дочерних компаний.

Кроме того, руководители всех дочерних компаний «Нафтогаза» теперь в обязательном порядке включаются в состав правления холдинга.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.