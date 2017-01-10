Бразильская нефтяная госкорпорация Petrobras разместила облигации на $4 миллиарда

Бразильская нефтяная госкорпорация Petroleo Brasileiro SA продала облигации на сумму 4 млрд долларов, вдвое больше запланированного, на фоне высокого спроса со стороны зарубежных инвесторов.

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Компания разместила облигации двумя траншами по 2 млрд долларов. Первый транш должен быть погашен в январе 2022 года, годовая доходность облигаций составляет 6,125%. Второй транш будет погашен в январе 2027 года, годовая доходность равна 7,375%, пишет Прайм.

По словам информированного источника, спрос со стороны инвесторов превысил 20 млрд долларов, что позволило компании снизить ранее заявленную ставку доходности.

Часть средств будет направлена на выкуп непогашенных облигаций Petrobras на сумму до 2 млрд долларов. Срок погашения этих облигаций наступит в период между январем 2019 года и мартом 2020 года. Излишек средств будет направлен на общие корпоративные нужды, отметила Petrobras.

Организацией эмиссии занимались Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, HSBC Securities Inc., Itau BBA и Morgan Stanley.