Фонд госимущества решил приватизировать Черноморское морское пароходство

14:57, 11 января 2017
Фондовый рынок
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Первичная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 30 сентября прошлого года составляла 180,5 млн грн, а остаточная – 83,2 млн грн.

Фото УНИАН

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение выставить на приватизацию судоходную компанию Черноморское морское пароходство, говорится в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

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Первичная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 30 сентября прошлого года составляла 180,5 млн грн, а остаточная – 83,2 млн грн.

Также Фонд госимущества решил приватизировать «Устьдунайводшлях».

При этом в «Ведомостях приватизации» отсутствует информация о сроках и условиях конкурсов по приватизации данных предприятий.

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, в 2016 году от приватизации ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако поступления от продажи госимущества в прошлом году составили около 330 млн грн.

Большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

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