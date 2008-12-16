Фондовые рынки падают

Азиатские рынки открылись во вторник падением после вчерашних потерь на Уолл-Стрит. Японский индекс Nikkei 225 упал на 62,8 пункта (0,72%) до 8602 пунктов. Австралийский индекс All Ordinaries упал на 36,8 пунктов (1,04%) до 3499 пунктов. Южнокорейский индекс KOSPI потерял 0,2%. Лишь индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 35,09 пунктов (0,23%) до 15082, сообщает «Газета.Ru».

Фондовые торги РТС закрылись в понедельник ростом. Индекс РТС вырос на 5,67% до 689,17 пунктов. Общий объем сделок составил 706 318 075 долл.

Лидерами снижения стали акции ОАО «Мостотрест» (-5,56%). Лидерами роста стали акции ОАО «Дикси Групп» (+19,39%), сообщает «Газета.Ru».

Европейские фондовые индексы в понедельник упали в связи ожиданием новых потерь финансовых институтов и разочаровавшей макроэкономической статистики из США, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Снижение котировок акций было зафиксировано на 12 из 18 западноевропейских фондовых рынков. Британский FTSE 100 упал на 2,79 пункта, или на 0,07%, до 4277,56 пункта благодаря нефтедобывающему сектору. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 8,55 пункта, или на 0,18%, до 4654,82 пункта. Французский CAC 40 закрылся снижением на 27,94 пункта, или на 0,87%, на отметке 3185,66 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 0,71 пункта, или 0,36%, до 197,51 пункта.

Американские фондовые индексы в понедельник упали под давлением финансового сектора, который может понести значительные потери в связи делом Мэдоффа, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 65,15 пункта, или на 0,7%, до 8564,53 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 11,16 пункта, или на 1,2%, на отметке 868,57 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 32,38 пункта, или на 2,1%, и закрылся на отметке 1508,34 пункта.