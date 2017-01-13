Moody’s дал прогноз по странам СНГ: у Беларуси в 2017 году будут худшие показатели

Рост экономики всех стран СНГ в 2017 году должен несколько ускориться по сравнению с 2016 годом, и лишь экономика Беларуси опять покажет сокращение. Такой вывод содержится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s по девяти странам СНГ, передают "Белорусские новости".

«Правительства стран СНГ справились с шоком нефтяных цен, используя проверенные методы, такие как введение плавающего валютного курса и ужесточение денежной и фискальной политики. Это помогло смягчить последствия падения цен на нефть и позволит большинству стран СНГ показать некоторое улучшение экономики в 2017 году, отмечает старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу. - Однако макроэкономический прогноз остается слабым, и риски снижения кредитоспособности все еще доминируют».

Читайте такжеВнешняя торговля Украины: в поисках новых рынков и партнеровРост экономики всех стран СНГ в 2017 году должен несколько ускориться по сравнению с 2016 годом. Moody’s прогнозирует, что темпы роста по региону вырастут с 1% в 2016 году до 2% в 2017 году и до 3% в 2018 году. Некоторое повышение цен на нефть, вероятно, позволит правительствам стран — экспортеров нефти допустить определенные послабления в бюджетной и денежной политике, а в странах - импортерах нефти будет отмечаться некоторое увеличение притока денежных переводов.

Moody’s прогнозирует, что после двух лет рецессии Россия, чья экономика несоизмеримо больше экономик других стран СНГ, в 2017 году покажет положительный, хотя все еще скромный, рост ВВП на уровне 1%. «Только экономика Беларуси, как ожидается, опять покажет сокращение в 2017 году», - отмечает Moody’s.

В долгосрочной перспективе ожидается, что темпы роста экономик стран СНГ останутся невысокими, и это будет ключевым сдерживающим фактором для их суверенных рейтингов.

В январе-ноябре 2016 года белорусский ВВП снизился на 2,7%. При этом официальный прогноз на 2016 год, утвержденный в декабре 2015-го, предусматривал рост ВВП на 0,3%.

По прогнозам белорусских властей, ВВП Беларуси в 2017 году вырастет на 1,7%.