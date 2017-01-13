Участников фондового рынка оштрафовали за манипулирование на 5,4 миллиона

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в 2016 году оштрафовала профессиональных участников за манипулирование с ценами финансовых инструментов на общую сумму 5,44 млн грн, что на 23,6% больше данного показателя в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Согласно сообщению, всего в прошлом году по фактам манипулирования НКЦБФР приняла решение по 84 открытым делам.

Также регулятор в прошлом году лишил лицензии за манипулирование 8 торговцев.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам в 2015 году оштрафовала профессиональных участников за манипулирование на общую сумму 4,4 млн грн.

В 2015 году регулятор открыл 584 производства по административным делам. По результатам судебного рассмотрения дел суды первой инстанции приняли 556 решений в пользу НКЦБФР, 31 решение – в пользу субъектов фондового рынка.