Крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock сократила прибыль

Чистая прибыль крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock, управляющей активами на 5,1 трлн долларов, по итогам 2016 года снизилась на 5,4% по сравнению с 2015 годом и составила 3,17 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании.

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Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 19,04 доллара против 19,79 доллара в 2015 году. Выручка уменьшилась на 2,15% - до 11,155 млрд долларов, сообщает Прайм.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль BlackRock составила 851 млн долларов, что на 2,07% ниже показателя за аналогичный период 2015 года. Разводненная прибыль на акцию составила 5,13 доллара, увеличившись с показателя за четвертый квартал 2015 года в 5,11 доллара. Эксперты ожидали индикатор на уровне 5,02 доллара за акцию. Выручка слабо выросла - всего на 0,94%, и оказалась на уровне в 2,890 млрд долларов.

По словам председателя совета директоров и генерального директора компании Лоренса Финка, слабые финансовые показатели связаны с сильным укреплением американской валюты после президентских выборов в США и глобальной неопределенностью. "Инвесторы пересматривают свой подход к активному управлению и распределению активов и портфеля по недвижимости", - приводятся в сообщении его слова.