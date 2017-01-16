Moody's заплатит в США более $860 миллионов штрафов за ошибочные рейтинги в начале кризиса-2008

Одно из самых авторитетных рейтинговых агентств мира Moody's заплатит всего 864 миллиона долларов США штрафов. Именно такую сумму выплат согласовали во время переговоров между руководством агентства, министерством юстиции США и представителями 21-го штата, сообщила пресс-служба американского минюста, передает «Немецкая волна».

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Отмечается, что 437,5 миллиона долларов пойдут на счет министерства юстиции США, а 426,3 миллиона долларов - отдельным штатам. Штрафными санкциями власти США наказали агентство за ошибочную оценку ценных бумаг на рынке недвижимости Соединенных Штатов, которая имела место до начала финансового кризиса 2008 года.

Минюст США обвинил агентство в том, что оно предоставляло слишком высокие рейтинги крайне рискованным ценным бумагам, которые отчасти подкреплялись проблемными ипотечными кредитами. В такой способ клиентов побудили покупать ценные бумаги, о высоких рисках которых они не догадывались. Именно такие ценные бумаги были одной из первопричин краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года, считают в минюсте США.

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В сообщении отмечается, что рейтинговое агентство не только оплатит штрафы, но и вынуждено признать свое ошибочное поведение.

2015 года власти США наложили 1,37 миллиарда долларов штрафа на другое крупное рейтинговое агентство Standard and Poor's.