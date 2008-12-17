Фондовые индексы растут

Во вторник американские биржи закрылись резким ростом основных индексов. Индекс Dow Jones по итогам торгов вырос на 4,2 % до 8924,14 пункта. Индекс Nasdaq повысился на 5,41% и достиг отметки в 1589,89 пункта. Рост индексов произошел после произошедшего сегодня рекордного снижения базовой ставки ФРС США, сообщает Associated Press.

В среду торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом. Индекс Nikkei повысился на 1,46% (125,24 пункта) до отметки в 8693,26 пункта, сообщает «Газета.Ru». Также незначительно меняется и значение южнокорейского KOSPI. Австралийский All Ordinaries прибавил 0,25%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%, сообщает CNN.

Российский рынок акций открылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,71% до 692,82 пункта. Общий объем торгов составил 1 540 064 409 долл. Индекс ММВБ вырос на 1,80% до 656,25 пункта, передает «Газета.Ru».

Европа открывает сегодня торги ростом: FTSE 100 +0.5, DAX +0.5, CAC 40 +0.2, сообщает Бизнес FM.