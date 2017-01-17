Бешеный спрос: Prozorro подписала контракты на тестирование более 50 торговых площадок

Система Prozorro.Продажи заключила контракты с более чем 50 электронными торговыми площадками на их тестирование перед подключением к системе продажи имущества неплатежеспособных банков.

Об этом сообщил проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

«Откровенно говоря, спрос бешеный, превысил все наши ожидания. Всего уже подписано более 50 контрактов на доступ к тестированию», - написал он.

Читайте такжеНБУ обнародовал данные по очистке банковской системы за 3 годаПо словам Соболева, все площадки, работавшие в системе Prozorro.Продажи в 2016 году (11 штук), уже прошли все необходимые тесты, а еще 25 площадок проходят тестирование в порядке живой очереди.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об использовании с 1 января 2017 года системы Prozorro.Продажи, построенной по принципу одноименной системы государственных закупок, для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования вкладов составляет порядка 440 млрд грн. Фонд планирует выручить в результате управления активами этих банков в текущем году 7,5 млрд грн.