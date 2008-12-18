Фондовые рынки снижаются

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 17 декабря, продемонстрировали спад на 0,67-1,12% в связи с намерениями инвесторов сфокусировать свое внимание на экономических проблемах день спустя после решения ФРС США понизить базовую учетную ставку с 1% до 0,25%, сообщает агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 1,12%, достигнув 8824,34 пункта. S&P 500 в понедельник понизился на 0,96%, достигнув 904,42 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,67% - до 1579,31 пункта.

Фондовые торги РТС в среду закрылись ростом. Индекс РТС вырос на 1,73% до 699.86 пунктов. Общий объем сделок составил 2 179 266 519 долл., сообщает «Газета.Ru». Индекс ММВБ снизился на 0,35% до 642,38 пункта.

Европейские фондовые индексы в среду упали из-за опасения за перспективы крупных финансовых институтов, сообщает Bloomberg.

Снижение котировок акций было зафиксировано на 10 из 18 западноевропейских фондовых рынков.

Британский FTSE 100 упал на 14,38 пункта, или на 0,33%, до 4294,70 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 21,53 пункта, или на 0,46%, до 4708,38 пункта. Французский CAC 40 закрылся снижением на 9,74 пункта, или на 0,30%, на отметке 3241,92 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 1,50 пункта, или 0,75%, до 197,51 пункта.

Индексы азиатских бирж в четверг меняются по сравнению со средой незначительно. Так, гонконгский индекс Hang-Seng упал на 134 пункта (0,9%) до 15327 пунктов. Австралийский All Ordinaries вырос на 7 пунктов (0,2%) до 3522 пунктов. Японский индекс Nikkei225 прибавил 43 пункта (0,5%) и дошел до отметки 8656, сообщает «Газета.Ru».