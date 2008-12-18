Индекс ПФТС в декабре покажет положительную доходность

В декабре можно ожидать положительной доходности индекса ПФТС в продолжение тенденции роста, заложенной в ноябре.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

По его словам, индекс ПФТС в среду, 17 декабря, следовал за азиатскими индексами, показав рост почти в 2% на фоне преимущественно негативной динамики европейских фондовых площадок и падения цен на фьючерсы индексов американских бирж. Аналитик считает, что уникальная ситуация почти 80% падения цен на акции в комбинации с практически 100% обесценением гривни делает украинский фондовый рынок весьма привлекательным для иностранных инвесторов, стремящихся избавиться от доллара.

Как отметил Д.ШАВРУК, «Мотор Сич» (+19,4%) была вчера в лидерах роста после объявления планов увеличения объемов продаж и производства в 2009 году. «Укрнафта» (+1,7%) и Алчевский меткомбинат (+2,3%) также восстанавливали

позиции, подтверждая статус «перепроданности» своих акций, добавил аналитик. Он сообщил, что «Захидэнерго» (+7,7%) и «Центрэнерго» (+3,3%) присоединились к общей тенденции на ожиданиях приватизации участниками рынка.

По его словам, на торгах в среду наибольшим спросом пользовались акции, с падения которых началась рекордная коррекция 2008 года, что также указывает на уверенное возвращение индекса ПФТС к растущему тренду.