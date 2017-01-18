Австралия продала рекордный объем облигаций

Правительство Австралии разместило облигации со сроком погашения в декабре 2021 года на 9,3 миллиарда австралийских долларов (7 миллиардов долларов), что стало крупнейшим в истории страны выпуском бондов, сообщает "Вести Экономика".

"По данным агентства Bloomberg, спрос среди инвесторов на облигации Австралии был высоким, несмотря на сомнения по поводу высшего кредитного рейтинга страны и способности правительства справиться с бюджетным дефицитом. Прогноз S&P Global Ratings по рейтингу Австралии является "негативным" с июля", - говорится в сообщении.

Доходность новых облигаций составила 2,24%, уточнило Австралийское агентство финансового управления (AOFM). Этот выпуск затмил размещение агентством 30-летних облигаций на 7,6 миллиарда австралийских долларов в октябре. Агентство также выкупает бонды со сроком погашения в июле 2017 года на 655 миллионов австралийских долларов и бонды с погашением в январе 2018 года на 2,41 миллиарда австралийских долларов в сочетании с этой сделкой.

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Продажа облигаций с погашением в 2021 года - это "весьма удачная сделка" как для покупателей, так и для правительства Австралии, констатировал стратег Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Мартин Веттон.

"Эта часть кривой на других рынках стабилизировалась, распродажа прекратилась", - добавил эксперт.

Продаже предшествовало восстановление спроса на долговые бумаги. Доходность трехлетних бондов снизилась снизилась, после того как достигла 2,07% в декабре на фоне распродажи на мировом рынке облигаций. Доходность снизилась на 1 базисный пункт до 1,97% в 16:22 в среду в Сиднее.