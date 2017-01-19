Расплата за кризис-2008: швейцарский Credit Suisse выплатит США $5,3 миллиарда по "ипотечному делу"

Министерство юстиции США достигло окончательного соглашения со вторым по величине банком Швейцарии Credit Suisse о выплате 5,28 миллиарда долларов для урегулирования претензий, связанных с нарушениями при торговле ипотечными бумагами, говорится в сообщении ведомства, передает Прайм.

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Банк выплатит гражданско-правовое денежное взыскание в размере 2,48 миллиарда долларов, еще 2,8 миллиарда получат пострадавшие потребители. Отмечается, также что данное соглашение избавит банк от возможных гражданских исков со стороны Минюста.

"Соглашение подчеркивает, что министерство юстиции будет привлекать к ответственности учреждения, ответственные за финансовый кризис 2008 года. Credit Suisse сделал ложные и безответственные заявления об ипотечных ценных бумагах, что привело к потере миллиардов долларов и негативно сказалось на жизни простых американцев", - приводится в релизе заявление генерального прокурора Лоретты Линч.

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В ходе расследования Минюста были выявлены нарушения банка при торговле ипотечными бумагами в 2005-2007 годах. В частности, банк предоставлял инвесторам ложную информацию по ипотечным бумагам. По мнению американских властей, эти нарушения стали одной из причин мирового финансового кризиса в 2008 году.

Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают более 47 тысяч человек.