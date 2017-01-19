Россия увеличила вложения в гособлигации США на $12 миллиардов

Инвестиции Российской Федерации в ценные бумаги США в ноябре 2016 года выросли по сравнению с октябрем на $12 млрд - до $86,6 млрд, сообщает Минфин США в своем ежемесячном докладе.

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Таким образом, рост вложений в ценные бумаги американского правительства составил 12%. Россия поднялась на 16 место по инвестициям в бумаги США, в октябре она была на 18 строчке, пишет Прайм.

По сравнению с ноябрем 2015 года, в ноябре 2016 Россия сократила вложения на $1,4 млрд (что составляет 1,6%).

На первом месте по инвестициям в американские ценные бумаги по-прежнему остается Япония: $1,109 трлн. За ним следует Китай - $1,049 трлн и Ирландия - $275,2 млрд.

Вложения в бумаги Казначейства США всеми странами в ноябре составляли $5,94 трлн. Это минимальный показатель с 2014 года и на $96,1 млрд меньше, чем в октябре 2016 года.