Порошенко призвал западные компании принимать участие в приватизации в Украине

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых компаний в рамках работы Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Согласно сообщению, участниками встречи стали Лакшми Миттал - глава компании ArcelorMittal, владеющей комбинатом "АрселорМиттал Кривой Рог" - одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, а также Дэвид Макленнан - генеральный директор компании Cargill, реализующей ряд инфраструктурных и производственных проектов в Украине.

В ходе встречи Миттал подчеркнул, что Украина демонстрирует значительный прогресс в сфере администрирования налогов и возвращения НДС.

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"Мы ощущаем реальные изменения в Украине", - цитирует Миттала пресс-служба Порошенко.

В свою очередь, Макленнан отметил улучшение делового климата и выразил готовность Cargill к дальнейшему развитию сотрудничества с Украиной.

Как сообщал УНИАН, власти Украины рассчитывают в 2017 году закрепить положительную динамику развития экономики и рассматривают в качестве основ роста развитие экспорта и привлечение инвестиций.

В частности, по прогнозам правительства, объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году может составить 3-5 миллиардов долларов. В 2016 году объем прямых иностранных инвестиций составил порядка 2,7 миллиарда долларов. Одним из способов привлечения средств правительство рассматривает процесс приватизации госактивов.