Фондовые биржи

Фондовые рынки США незначительно понизились. К закрытию торгов в Нью-Йорке в четверг индекс Dow Jones упал до 8604,99 пунктов. Снижение составило, таким образом, 2,49%.Индекс NASDAQ по итогам торгов опустился до 1552,37 пункта или на 1,71%, сообщает «Газета.Ru».

Торги на Токийской фондовой бирже закрылись в пятницу, 19 декабря, падением основного индекса Nikkei на 0,91% вопреки действиям Центробанка Японии, снизившего ключевую учетную ставку до 0,1% с 0,3%, сообщает агентство Франс Пресс. Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, к закрытию торговой сессии понизился на 78,71 пункта - до отметки в 8588,52, пункта.

Торги в Российской торговой системе (РТС) в четверг закрылись в минусе. Индекс РТС потерял 4,51% и составил 668,31 пункта. По итогам торгов индекс ММВБ сократился на 5,34% – до уровня 608,06 пункта.

Европейские фондовые индексы в четверг закрылись разнонаправлено на фоне противоречивых корпоративных и макроэкономических новостей, сообщает Bloomberg. Рост котировок акций был зафиксирован на 10 из 18 западноевропейских фондовых рынков. Британский FTSE 100 вырос на 6,47 пункта, или на 0,15%, до 4330,66 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 48,02 пункта, или на 1,02%, до 4756,40 пункта. Французский CAC 40 закрылся снижением на 7,77 пункта, или на 0,24%, на отметке 3234,15 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 0,20 пункта, или 0,10%, до 197,31 пункта, передает k2kapital.

Рынки Азии в пятницу показывают различную динамику. Так, японский индекс Nikkei упал на 0,16%, австралийский All Ordinaries снизился на 0,41%, китайский Shanghai composite упал на 0,39%. Однако южнокорейский KOSPI вырос на 0,56%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,24%, сообщает CNN.