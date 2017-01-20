Реализм сменит эйфорию: Сорос прогнозирует неопределенность и колебания фондовых рынков при Трампе-президенте

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос прогнозирует неопределенность и колебания мировых фондовых рынков в связи с политикой избранного президента США Дональда Трампа.

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По словам Сороса, после победы Трампа на фондовых рынках была заметна эйфория, однако вскоре ей на смену придет реальность. Эйфория, по словам финансиста, имела место, потому что "рынки видят, что Трамп демонтирует систему регулирования и снижает налоги, что было их мечтой", — заявил Сорос. В то же время Трамп призывает к введению пошлин и выходу из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, отметил финансист в интервью агентству Вloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает ZN.UA.

"Я не думаю, что ситуация на (фондовых) рынках будет очень благоприятной. В настоящий момент они все еще празднуют (победу Трампа), однако реализм, когда он вернется, возобладает", - считает миллиардер.

"В настоящий момент неопределенность достигла пика. Я не думаю, что рынки будут хорошо себя чувствовать", — отметил Сорос.

Вloomberg со ссылкой на Wall Street Journal сообщает, что Сорос в течение нескольких дней после победы Трампа на президентских выборах понес потери в размере около 1 млрд долларов вследствие неожиданных тенденций на фондовом рынке.

Напомним, что инаугурация Трампа состоится уже сегодня, 20 января, в Вашингтоне.