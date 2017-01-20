Аргентина разместила на международном долговом рынке облигации на $7 миллиардов

Аргентина разместила на международном долговом рынке облигации на $7 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов республики, передает ТАСС.

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"Спрос на аргентинские облигации значительно превзошел ожидания. Шесть участвовавших в выпуске банков - BBVA, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan и Santander - приняли заказы на $22 млрд, то есть в три раза больше того, что в итоге одобрило государство", - говорится в заявлении.

По данным Минфина, Аргентина разместила пятилетние облигации на $3,25 млрд и 10-летние - на $3,75 млрд. Средняя процентная ставка составила 6,3%. Как отмечает ведомство, в апреле 2016 года Аргентина разместила ценные бумаги под 7,2%.

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"Мы очень довольны результатом выпуска, поскольку нам удалось значительно снизить стоимость финансирования", - приводит пресс-служба слова министра финансов Луиса Капуто. По его мнению, спрос на аргентинские облигации "подтверждает, что инвесторы уверены, что это правительство способно взять под контроль инфляцию и придать импульс экономическому росту".

На прошлой неделе Капуто сообщил, что в ближайшие дни Аргентина намерена выпустить облигации на $3-5 млрд на международном долговом рынке и еще на $1-2 млрд в эквиваленте на внутреннем. Тогда он также отметил, что всего до конца года для финансирования бюджетных расходов Буэнос-Айрес намерен выручить $10 млрд на международном рынке и $14 млрд на внутреннем.