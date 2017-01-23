Объем торгов ценными бумагами на украинских биржах за год сократился на 17%

Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах в 2016 году снизился на 17,2% – до 236,95 млрд грн с 286,21 млрд грн в 2015 году, говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Объем торгов государственными облигациями составил 211,3 млрд грн, или 89,2% от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в прошлом году. По сравнению с 2015 годом объем торгов данными долговыми инструментами сократился на 16,6%.

Объем торгов акциями в отчетном периоде составил 2,2 млрд грн, что в 2,6 раза меньше, чем в 2015 году.

Сумма контрактов по операциям с облигациями предприятий за 2016 год снизилась на 30,9% по сравнению с 2015 годом – до 9,4 млрд грн.

За прошлый год комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 232,41 млрд грн, что на 56,5% больше, чем в 2015 году.

Объем зарегистрированных выпусков акций в 2016 году вырос на 71,2% по сравнению с 2015 годом – до 209,36 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за 2015 год снизился на 53,1% – до 290,8 млрд грн с 619,7 млрд грн в 2014 году.

За 2015 год комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 155,8 млрд грн, что на 24% меньше, чем в 2014 году.

Объем зарегистрированных выпусков акций в прошлом году снизился на 10,9% по сравнению с 2014 годом – до 128,6 млрд грн.