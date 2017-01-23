Индекс Украинской биржи UX достиг максимального значения с октября 2015 года

Индекс Украинской биржи UX в ходе торгов в понедельник, 23 января, по состоянию на 15:13 показывает максимум с октября 2015 года, достигнув показателя 869,04 пункта, говорится на сайте биржи.

По мнению управляющего фондами инвестиционной компании "Универ" Михаила Грицко, такой динамике способствуют положительные макроэкономические прогнозы на 2017 год ключевых международных финансовых организаций, в частности Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Это соответствует улучшению экономики. Всемирный банк, МВФ и наши аналитики прогнозируют увеличению ВВП в 2017 году до 2,5%", - сказал он.

Также росту индекса способствует информация о скором получении очередного транша от МВФ.

Кроме того, по мнению эксперта, росту индекса способствуют хорошие финансовые показатели "Райффайзен Банка Аваль" и "Центрэнерго", акции которых находятся в индексной корзине UX.

По состоянию на 15:13 стоимость акций "Райффайзен Банка Аваль" по сравнению с ценой акций на закрытии рынка 20 января выросла на 0,7%, а "Центрэнерго" - на 2,02%.

Читайте такжеУкраинская биржа будет торговать фьючерсами нефти и криптовалюты Bitcoin

"Новости по "Райффайзен Банку Аваль" в 2016 году были хорошие: ЕБРР вошел в капитал банка, неплохая статистика по прибыли… теоретически могут быть дивиденды около 2-3 копеек на акцию – это существенно. Также "Центрэнерго" показало хорошую прибыль после смены руководства – за 9 месяцев более 1 миллиарда гривень", - сказал Грицко.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, индекс Украинской биржи может продолжать расти еще длительное время, так как в долларовом эквиваленте после девальвации гривни он еще не достигает докризисных показателей.

"Это может продолжаться достаточно долго, потому как индекс упал в десятки раз в долларовом выражении", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи за 2016 год вырос на 16,64% - до 795,84 пункта.

Индекс Украинской биржи включает акции "Райффайзен Банка Аваль", "Мотор Сичи", "Центрэнерго", "Укрнафты", "Донбассэнерго".