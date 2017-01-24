Сделку по слиянию Yahoo с Verizon отложили из-за утечки данных пользователей

Об этом представители Yahoo сообщили в отчете за 2016 год, передает РБК.

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Изначально сделка должна была быть закрыта в первом квартале, но из-за разбирательств после утечек данных пользователей Yahoo ее перенесли. В отчете компании говорится, что на ликвидацию последствий хакерских атак она уже потратила около $10 млн. Сейчас Yahoo старается «в кратчайшие сроки» подготовиться к сделке.

О предстоящей сделке стало известно в июле 2016 года. В результате слияния должен появиться холдинг, ежемесячная аудитория которого будет превышать 1 млрд человек. Под контроль Verizon перейдут, в частности, сервис электронной почты Yahoo Mail, сервис видеорекламы BrightRoll, сервис аналитики мобильных приложений Flurry, рекламный сервис Gemini и ряд других сервисов, объединенных порталом Yahoo. На эти интернет-активы Verizon потратит $4,83 млрд. Yahoo при этом сохранит свою долю в Alibaba Group.

В сентябре 2016 года Yahoo подтвердила похищение данных 500 млн учетных записей своих пользователей в результате хакерской атаки в 2014 году. Хакерам стали известны имена пользователей, их адреса электронной почты, номера телефонов, а также логины и пароли.