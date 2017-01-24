Американский фондовый рынок и доллар снизились на фоне первых шагов Трампа

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника снижением основных индексов, поскольку первые шаги Дональда Трампа на посту президента США показали его приверженность протекционистской политике, дав инвесторам повод переосмыслить послевыборное ралли.

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Трамп в понедельник формально вывел США из договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), дистанцировав Америку от ее азиатских союзников. Он также сказал, что намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

"Инвесторы на самом деле пытаются оценить, как будут выглядеть потенциальные последствия или воздействие подхода Трампа к торговле, экономике, налогообложению и регулированию", - сказал Питер Кенни, главный стратег Global Markets Advisory Group в Нью-Йорке, сообщает Рейтер.

Ранее в понедельник Трамп встретился в Белом доме с представителями крупных американских компаний, пообещал им ослабление регулирования деятельности компаний со стороны властей и снижение налоговой нагрузки, но вновь предупредил о наказаниях для тех, кто импортирует в США после вывода производства за границы страны.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,14 процента до 19.799,85 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,27 процента до 2.265,2 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 0,04 процента и завершил сессию на отметке 5.552,94.

Доллар коснулся минимума семи недель к корзине основных мировых валют - 100,18, тогда как стоимость золота выросла до двухмесячного максимума.

Акции энергетического сектора, снизившиеся на 1,1 процента из-за падения цен на нефть, продемонстрировали худший результат среди 11 основных отраслевых секторов индекса S&P 500. Давление на сектор оказали также бумаги Halliburton, потерявшие 2,9 процента после того, как вторая по величине в мире нефтесервисная компания отчиталась об увеличившемся в годовом выражении квартальном убытке.

Бумаги Qualcomm подешевели на 12,7 процента до $54,88, так как Apple в пятницу подала $1-миллиардный иск против поставщика чипов.