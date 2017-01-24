S&P второй раз за месяц понизило рейтинги японской Toshiba

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги японской корпорации Toshiba. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте снижен с «B-» до «CCC+», долгосрочный — с «B» до «С». Краткосрочный рейтинг в национальной валюте понижен с «B» до «C», долгосрочный — с «B-» до «ССС+».

Ранее сегодня Toshiba объявила, что 14 февраля раскроет размер убытков, которые будут списаны корпорацией от ее бизнеса по обслуживанию атомных электростанций в США. 14 февраля также будет опубликован финансовый отчет корпорации за IV квартал и весь 2016 год. По данным японских СМИ, объем списаний может составить до 700 млрд иен ($6,2 млрд), передает RNS.

В предыдущий раз S&P Global меняло рейтинги компании 28 декабря 2016 года. Тогда на одну ступень были понижены долгосрочный корпоративный рейтинг (с «В» до «В–») и долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга (с «ВВ–» до «В+»). Вместе с этим S&P предупредило о возможном дальнейшем понижении рейтингов, поместив их в список CreditWatch с негативным прогнозом. Эти решения агентства стали ответом на заявление Toshiba о том, что компания рассматривает возможность списать убытки на несколько сотен миллиардов иен, связанных с ее бизнесом по обслуживанию атомных электростанций в США.