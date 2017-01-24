Минфин одолжил на внутреннем рынке почти миллиард гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 24 января, привлекло в государственный бюджет 949,712 миллиона гривень.

Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 15,74% годовых по шести заявкам инвесторов.

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Также Минфин планировал размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, однако не получил ни одной заявки на их приобретение.

Как сообщал УНИАН, Минфин в первом квартале 2017 года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также сроками обращения 2-3 года. Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 23 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 668,237 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 383,346 миллиарда гривень, или 57% их общего объема.