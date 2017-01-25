В Украине в очередной раз объявили о приватизации стратегических госпредприятий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в очередной раз объявил приватизацию госпакетов акций стратегических для украинской экономики компаний в 2017 году, в частности, 99,6% Одесского припортового завода, 99,99% "Сумыхимпрома", 78,3% "Центрэнерго", 75,22% "Турбоатома".

Об этом говорится в официальном издании фонда "Ведомости приватизации".

Среди крупных энергетических компаний на приватизацию в этом году фонд намерен выставить 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60% "Запорожьеоблэнерго", 46% "Черкассыоблэнерго", по 25% плюс одной акции "Сумыоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Киевэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "Донбассэнерго".

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Кроме того, ФГИУ намерен продать 99,5% акций Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода, 68% Запорожского производственного алюминиевого комбината, 96,1% Тернопольского радиозавода "Орион", 95% "Днепрометробуда", 100% Гайворонского тепловозоремонтного завода, 25% Днипровского машиностроительного завода.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривень, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составляет чуть больше 1% от запланированных 17 миллиардов гривень в бюджете страны на 2016 год.

В 2017 году запланировано также получить от приватизации госпредприятий 17 миллиардов гривень.