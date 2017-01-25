Украинская компания впервые за три года разместила евробонды

12:15, 25 января 2017
Фондовый рынок
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В течение последних 3 лет ни государству Украина, ни украинским компаниям не удавалось размещать евробонды.

uk.wikipedia.org

Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 января 2017 года выпустил пятилетние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов со ставкой 8,875%, сообщает РБК-Украина.

"В течение последних 3 лет ни государству Украина, ни украинским компаниям не удавалось размещать евробонды", - говорится в сообщении.

Отмечаеться, что объем спроса в два с половиной раза превысил сумму эмиссии и цена снижена с предыдущего индикатива 9,25-9,50%. Облигации выпущены с очень малым спредом над суверенными облигациями.

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"Это знаковая сделка для Кернел и Украины так как мы снова открыли внешний долговой рынок страны после 3-летнего застоя, и завершили сделку до выпуска государством облигаций. Это четкое свидетельство сильного кредитного профиля Кернел и значительного доверия международного сообщества инвесторов к компании", - говорится в сообщении.

Ожидается, что облигации получают рейтинг B+ агентством Fitch и B агентством S&P, соответственно на два и один уровень выше рейтинга государственных облигаций Украины.

Отметим, "Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.

Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы Kernel Holding торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

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Теги: #еврооблигации#Kernel