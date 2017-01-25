Американский индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше 20 тысяч пунктов

Американский фондовый индекс Dow Jones на торгах утром 25 января впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч пунктов, сообщает The Guardian.

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С 8 ноября, когда состоялись президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп, индекс вырос почти на 10%.

За время, прошедшее с избрания Трампа, Dow Jones несколько раз приближался к отметке в 20 тысяч пунктов — например, 6 января ему не хватило до этой отметки 0,37 пункта. Со времени финансового кризиса 2008 года Dow Jones вырос более чем в два раза.

Индекс Dow Jones рассчитывается на основе котировок 30 крупнейших американских компаний.