Японский индекс Nikkei 225 обновил 17-летний максимум

Ключевой фондовый индекс Японии Nikkei 225 в долларовом выражении достиг максимума за 17 лет, сообщает Bloomberg.

На торгах сегодня, 26 января, Nikkei 225 достиг отметки 19 405,23 пункта. При этом курс доллара составил 113,41 иен.

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Аналитики объясняют рост индекса положительными ожиданиями инвесторов по поводу экономической политики нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщал УНИАН, американский фондовый индекс Dow Jones на торгах утром 25 января впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч пунктов.