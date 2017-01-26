Сделка на $30 миллиардов: Johnson&Johnson купит биотехнологическую компанию Actelion

Производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров Johnson & Johnson купит швейцарскую биотехнологическую компанию Actelion в рамках сделки стоимостью $30 миллиардов, которая включает выделение в отдельную компанию подразделения исследований и разработок Actelion, сообщили компании в четверг, передает Рейтер.

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В результате приобретения J&J получит доступ к линейке дорогостоящих и высокоприбыльных препаратов швейцарской компании для лечения редких заболеваний, что поможет ей диверсифицировать свой портфель лекарств.

Предложение, в рамках которого J&J заплатит $280 за акцию Actelion - на 23 процента выше стоимости ее бумаг на момент закрытия рынка в среду, было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний.

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Actelion на протяжении нескольких недель была предметом слухов после того, как J&J начала, а затем приостановила переговоры со швейцарской компанией. Интерес также выражал французский производитель лекарств Sanofi, сказали источники, однако в декабре J&J вернулась к переговорам.

J&J надеется, что сделка приведет к немедленному увеличению ее скорректированной прибыли на акцию и ускорит рост прибыли и выручки.

"Мы считаем, что эта сделка принесет значительную выгоду как акционерам Johnson & Johnson, так и акционерам Actelion", - заявил председатель совета директоров и глава J&J Алекс Горски.

Actelion выделит свое подразделение исследований и разработок в отдельную компанию, которая будет называться R&D NewCo, базироваться в Швейцарии и торговаться на бирже страны. Ее возглавит основатель и генеральный директор Actelion Жан-Поль Клозель.

Как ожидается, сделка будет закрыта к концу второго квартала.