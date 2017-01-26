Европейские биржи достигли годового пика на данных о сделке J&J и Actelion

Европейские фондовые рынки обновили годовой максимум в четверг после новостей о том, что производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров Johnson & Johnson купит швейцарскую биотехнологическую компанию Actelion за 30 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

В результате приобретения J&J получит доступ к линейке дорогостоящих и высокоприбыльных препаратов швейцарской компании для лечения редких заболеваний.

Акции Actelion подскочили на 20 процентов.

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Поддержкой рынку также стали оптимистичные результаты компаний. Акции производителя чипов STMicroelectronics выросли на 6,7 процента, так как показатели компании в четвёртом квартале 2016 года оправдали прогнозы.

К 11:00 панъевропейский индекс STOXX 600 укрепился на 0,42 процента после роста до максимума с декабря 2015 года. Немецкий DAX в определённый момент торгов достиг максимума с мая 2015 года, а к этому времени повысился на 0,46 процента.