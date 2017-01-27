Участвовать в покупке украинских облэнерго должны энергокомпании с мировым именем - премьер-министр

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что участие в покупках акций украинских облэнерго должны принять компании с мировым именем.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью хмельницкому телеканалу "Эксклюзив", которое транслировалось вечером 26 января.

"Процесс приватизации должен быть публичным. И я бы хотел, чтобы владельцами облэнерго стали те, кто честно пойдут на приватизацию, имеют огромный опыт работы и являются компаниями с мировыми имена. Это очень важно", - заявил Гройсман.

По мнению главы правительства, это даст возможность получать качественные услуги и цивилизованное обслуживание.

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Как сообщал УНИАН, 26 января Гройсман посетил Хмельницкую область, где побывал на атомной электростанции, ГП "Шепетовский ремонтный завод" и в родильном отделении Староконстантиновской ЦРБ.

Справка УНИАН. Фонд госимущества перенес приватизацию 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго" на начало 2017 года, тогда как ранее приватизация этих энергокомпаний планировалась на декабрь 2016 года.

По данным ФГИУ, покупкой госпакетов облэнерго заинтересовались более 15 инвесторов, в частности из Индии, Венгрии, Австрии, Польши и США.