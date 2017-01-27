Часть непрофильных активов УЗ может "уйти с молотка" - глава ФГИУ
В то же время Билоус отметил, что приватизировать контрольный пакет акций "Укрзализныци" нельзя, так как это стратегическое предприятие.
Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, который является членом наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця", предлагает продать часть непрофильных активов предприятия и использовать вырученные средства на модернизацию подвижного состава.
Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо.TV".
"У "Укрзализныци" есть много сервисных компаний, много ремонтных заводов, недвижимости, в конце концов, вокзалов… Массу этих активов надо продать и использовать деньги на модернизацию локомотивов, вагонов", - сказал Билоус.
В то же время он сказал, что приватизировать контрольный пакет акций "Укрзализныци" нельзя, так как это стратегическое предприятие.
"Если и продавать, то миноритарные части, которые должны стоить миллиарды долларов. Эти части должны либо размещаться на международных биржах, либо быть проданными каким-то большим суверенным фондам", - отметил Билоус.
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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" намерена до конца марта текущего года завершить разработку стратегии развития компании, в том числе стратегии обновления подвижного состава.
По словам главы правления компании Войцеха Балчуна, стратегия обновления подвижного состава предусматривает в течение 2017-2021 годов закупку и ремонт 96 тысяч единиц подвижного состава за 108 миллиардов гривень.
Только в 2017 году инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру запланированы на уровне 27,5 миллиарда гривень, из которых более 9 миллиардов гривень будет направлено на ремонт подвижного состава.
Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 миллиона гривень.