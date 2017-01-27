Часть непрофильных активов УЗ может "уйти с молотка" - глава ФГИУ

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, который является членом наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця", предлагает продать часть непрофильных активов предприятия и использовать вырученные средства на модернизацию подвижного состава.

Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо.TV".

"У "Укрзализныци" есть много сервисных компаний, много ремонтных заводов, недвижимости, в конце концов, вокзалов… Массу этих активов надо продать и использовать деньги на модернизацию локомотивов, вагонов", - сказал Билоус.

В то же время он сказал, что приватизировать контрольный пакет акций "Укрзализныци" нельзя, так как это стратегическое предприятие.

"Если и продавать, то миноритарные части, которые должны стоить миллиарды долларов. Эти части должны либо размещаться на международных биржах, либо быть проданными каким-то большим суверенным фондам", - отметил Билоус.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" намерена до конца марта текущего года завершить разработку стратегии развития компании, в том числе стратегии обновления подвижного состава.

По словам главы правления компании Войцеха Балчуна, стратегия обновления подвижного состава предусматривает в течение 2017-2021 годов закупку и ремонт 96 тысяч единиц подвижного состава за 108 миллиардов гривень.

Только в 2017 году инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру запланированы на уровне 27,5 миллиарда гривень, из которых более 9 миллиардов гривень будет направлено на ремонт подвижного состава.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 миллиона гривень.